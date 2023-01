Tragedie în centrul Londrei: Un muncitor a murit zdrobit de un pisoar telescopic VIDEO

Un pisoar telescopic, care se retrage în sol atunci când nu este folosit, a zdrobit un tehnician care lucra în centrul Londrei, anunţă Scotland Yard.

Serviciile de urgenţă au fost chemate vineri seara să ajute un bărbat care a fost zdrobit în timp ce lucra la un pisoar telescopic, potrivit poliţiei.

”În pofida eforturilor serviciilor de urgenţă”, bărbatul a fost ”declarat mort la faţa locului”, a anunţat într-o postare pe Twitter poliţia, care a instituit un perimetru de securitate în zonă.

Pompierii precizează că bărbatul a fost blocat sub nivelul străzii de către dispozitiv, desfăşurat seara în acest cartier animat, în centrul Londrei, unde se află numeroase teatre, baruri şi restaurante.

Un toliu a fost folosit pentru scoaterea bărbatului, iar la faţa locului au fost desfăşurate mijloace importante, inclusiv 25 de pompieri.

