Un turist a fost prins într-o avalanșă și a stat îngropat în zăpadă șapte ore. „Un miracol. Oamenii se sufocă de obicei în 10 minute”

Un bărbat care a fost îngropat într-o avalanșă în nordul Norvegiei a supraviețuit ca prin minune timp de 7 ore, înainte ca salvatorii să-l scoată din zăpadă.

Turistul, care are peste 40 de ani, a fost găsit conștient sub aproximativ 1,5 metri de zăpadă după miezul nopții, în Lyngen, conform presei locale, scrie The Guardian.

Chiar dacă stătuse aproape 7 ore în zăpadă, bărbatul a reușit să sune la Poliție.

„Oamenii îngropați în zăpadă care supraviețuiesc unei avalanșe se sufocă de obicei în 10 minute”, a declarat Dr. Audun Hetland, un cercetător specializat în avalanșe de la Universitatea Arctică din Norvegia, în Tromsø. „Unii supraviețuiesc mai mult. Dar șapte ore este aproape unic în istorie.”

„A fost foarte surprinzător că încă era în viață”, spune și Kristian Midtgard, dresorul de câini care, împreună cu cățelul său Whiskey, l-a găsit pe bărbatul îngropat în zăpadă.

Midtgard mai spune că „toate statisticile și experiența spun că nu este posibil, când stai îngropat atât de mult.”

„Un miracol”

Edilul localității Lyngen, Erik Larsen afirmă că a fost un „miracol” ca bărbatul să fie găsit în viață.

Bărbatul făcea parte dintr-un grup de 3 turiști străini care au venit să facă schi într-o regiune unde autoritățile au avertizat că există riscul de producerea a avalanșelor.

Un al doilea membru al grupului a fost prins în avalanșă și a fost împins în apele fiordului din apropiere. El a reușit să iasă la mal ca să ceară ajutor.

Autoritățile sunt în căutarea celei de-a treia persoane care este în continuare de negăsit.

