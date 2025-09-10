Bărbatul care și-a legat copilul cu lanțul de masă și l-a încuiat în casă a fost plasat sub control judiciar. Acuzațiile care i se aduc

Autor: Maria Popa
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 10:51
0 citiri
Bărbatul care și-a legat copilul cu lanțul de masă și l-a încuiat în casă a fost plasat sub control judiciar. Acuzațiile care i se aduc
Copil abuzat Foto: Facebook/Salvați Copiii

Bărbatul din Scoreiu, judeţul Sibiu, care şi-a legat copilul de 10 ani cu lanţul de o masă şi l-a încuiat în casă a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Băiatul, mama şi sora sa au fost duşi temporar într-un centru de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sibiu.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sibiu informează că la data de 9 septembrie bărbatul a fost prezentat instanţei, care a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Porumbacu de Jos, pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, mai precizează IPJ Sibiu.

Bărbatul din Scoreiu fusese reţinut pentru 24 de ore, după ce şi-a legat cu lanţul copilul de 10 ani de piciorul unei mese şi l-a încuiat apoi în casă, motivând că trebuia să meargă la cumpărături. Împotriva tatălui a fost emis ordin de protecţie provizoriu, iar băiatul a fost dus temporar într-un centru de protecţie unde au fost găzduite şi mama, şi sora sa.

Cu două zile în urmă, poliţiştii sibieni au fost sesizaţi că într-un imobil din localitatea Scoreiu un minor de 10 ani ar fi fost găsit legat şi încuiat în casă. Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Porumbacu de Jos au mers la faţa locului, unde l-au găsit pe copil legat de picior cu un lanţ prins de piciorul unei mese.

Poliţiştii au întocmit un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului şi au sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Sibiu, care l-a dus pe copil într-un centru de protecţie.

Poliţiştii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru rele tratamente aplicate minorului şi lipsire de libertate în mod ilegal.

„Ţinând cont de situaţia semnalată, conform legislaţiei în domeniu, o echipă alcătuită din reprezentanţii DGASPC Sibiu, cei ai Primăriei Porumbacu de Jos şi ai Postului de Poliţie Porumbacu s-au deplasat la faţa locului în vederea evaluării situaţiei, se arată într-o informare de presă a DGASPC.

În urma intervenţiei şi evaluării efectuate de specialiştii DGASPC Sibiu s-a decis găzduirea pe o perioadă determinată a băiatului, împreună cu mama şi sora sa, în cadrul unui centru destinat victimelor violenţei, preciza DGASPC Sibiu într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, pe perioada găzduirii în cadrul centrului, victimele beneficiază de servicii de consiliere (psihologică, socială, juridică), asistenţă medicală, hrană, protecţie împotriva agresorului, reintegrare familială şi comunitară, inserţie sau reinserţie socială.

