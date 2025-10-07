Doi bărbați au fost reținuți după ce au pus un cal să tracteze o mașină. Animalul a fost lovit în mod repetat

Doi bărbaţi de 22, respectiv 44 de ani din comuna Rodna au fost reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore în urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini în care aceştia maltratau un cal, pe care l-au pus să tracteze o autoutilitară, în timp ce îl loveau în mod repetat, a informat, marţi, 7 octombrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal pentru schingiuirea animalelor.

"La data de 6 octombrie, în urma cercetărilor şi probelor administrate în cadrul unui dosar penal, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Bistriţa-Năsăud au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a doi bărbaţi, de 44 şi 22 de ani, ambii din Rodna.

În fapt, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini în care cei doi, în calitate de proprietari ai unor cai şi în prezenţa unui minor, l-ar fi determinat pe unul dintre cai să tracteze o autoutilitară, deşi sarcina era vădit disproporţionată faţă de capacitatea fizică a acestuia.

Totodată, calul ar fi fost lovit în mod repetat şi împins să depună eforturi peste limitele sale naturale, comportamente susţinute şi încurajate de mai multe persoane care au asistat la cele întâmplate", a informat IPJ.

În cursul zilei de marţi, cei doi bărbaţi vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Bistriţa-Năsăud, în vederea documentării faptelor sub toate aspectele.

Poliţiştii atrag atenţia că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004, uciderea cu intenţie, fără drept, şi rănirea sau schingiuirea animalelor sunt infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoarea.

