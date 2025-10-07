Doi bărbați au fost reținuți după ce au pus un cal să tracteze o mașină. Animalul a fost lovit în mod repetat

Autor: Maria Popa
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 12:22
325 citiri
Doi bărbați au fost reținuți după ce au pus un cal să tracteze o mașină. Animalul a fost lovit în mod repetat
Bărbat arestat Foto: Hepta

Doi bărbaţi de 22, respectiv 44 de ani din comuna Rodna au fost reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore în urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini în care aceştia maltratau un cal, pe care l-au pus să tracteze o autoutilitară, în timp ce îl loveau în mod repetat, a informat, marţi, 7 octombrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal pentru schingiuirea animalelor.

"La data de 6 octombrie, în urma cercetărilor şi probelor administrate în cadrul unui dosar penal, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Bistriţa-Năsăud au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a doi bărbaţi, de 44 şi 22 de ani, ambii din Rodna.

În fapt, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini în care cei doi, în calitate de proprietari ai unor cai şi în prezenţa unui minor, l-ar fi determinat pe unul dintre cai să tracteze o autoutilitară, deşi sarcina era vădit disproporţionată faţă de capacitatea fizică a acestuia.

Totodată, calul ar fi fost lovit în mod repetat şi împins să depună eforturi peste limitele sale naturale, comportamente susţinute şi încurajate de mai multe persoane care au asistat la cele întâmplate", a informat IPJ.

În cursul zilei de marţi, cei doi bărbaţi vor fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Bistriţa-Năsăud, în vederea documentării faptelor sub toate aspectele.

Poliţiştii atrag atenţia că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 205/2004, uciderea cu intenţie, fără drept, şi rănirea sau schingiuirea animalelor sunt infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoarea.

Diana Șoșoacă, după ce Parchetul a informat-o că a devenit din suspect inculpat: ”Eu nu am venit aici să stau în genunchi și nici să mă supun”
Diana Șoșoacă, după ce Parchetul a informat-o că a devenit din suspect inculpat: ”Eu nu am venit aici să stau în genunchi și nici să mă supun”
Eurodeputata Diana Şoşoacă a fost anunțată luni, 6 octombrie, de către Parchetul General că are calitatea de inculpat în dosarul în care este cercetată pentru 11 infracțiuni, unele...
Încă un mare fugar al României scapă de închisoare. Decizia Curții de Apel București în privința fostei șefe a DIICOT Alina Bica
Încă un mare fugar al României scapă de închisoare. Decizia Curții de Apel București în privința fostei șefe a DIICOT Alina Bica
Curtea de Apel București a decis vineri, 3 octombrie, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica,...
#barbati retinuti, #maltratarea animalelor, #cal, #Bistrita Nasaud, #dosar penal, #inchisoare , #arestare
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa
ObservatorNews.ro
Ciclonul Barbara matura sud-estul Romaniei. Sfaturile autoritatilor: "Stati in casa, inchideti ferestrele"
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pelerinaj la Iași. Timpul de așteptare la moaștele Sfintei Parascheva va atinge și 20 de ore. Recomandările Jandarmeriei
  2. Amenințare cu bombă în România. Alarmă falsă provocată de un bărbat cu afecțiuni psihice. Ce a lăsat la locul unde i-a trimis pe polițiști
  3. Șefa ANM vorbește despre „o situație de excepție”. Explicații pentru episodul de vreme extremă care afectează România
  4. Alba-neagră cu chiuveta la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Președintele CJ recunoaște că există lipsuri: ”Toți cei care se fac responsabili vor plăti”
  5. Se închid școlile și în București din cauza codului roșu? Când va fi luată decizia
  6. Un nou drum de tipul „Transfăgărășan” se construiește în România. Costă 90 de milioane de euro și va lega trei județe
  7. Doi bărbați au fost reținuți după ce au pus un cal să tracteze o mașină. Animalul a fost lovit în mod repetat
  8. UPDATE Județele care închid școlile după avertizarea Cod roșu de ploi abundente. Până când este valabilă atenționarea
  9. Măsura drastică luată în considerare de Trump față de proprii cetățeni. Declarația îngrijorătoare făcută după problemele legale privind desfășurarea Gărzii Naționale VIDEO
  10. Cifre îngrijorătoare pentru Neranyahu. Majoritatea covârșitoare a israelienilor susțin încetarea războiului și plecarea premierului din funcție SONDAJ