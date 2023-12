O nouă mare provocare pentru regizoarea filmului ”Barbie”

Festivalul de Film de la Cannes a anunţat joi alegerea uneia dintre cele mai în vogă cineaste ale momentului, Greta Gerwig, regizoarea filmului "Barbie" şi o figură marcantă a cinematografiei de autor americane, pentru a prezida juriul celei de-a 77-a ediţii.

Regizoarea în vârstă de 40 de ani, care este şi actriţă şi scenaristă, îi va succeda suedezului Ruben Ostlund, al cărui juriu a acordat Palme d'Or anul acesta filmului"'Anatomy of a Fall", în perioada 14-25 mai.

Ea este "prima cineastă americană care îşi asumă" acest rol, au precizat organizatorii festivalului. Iar prezenţa ei va aduce un suflu de tinereţe pe Croazetă: Cannes nu a mai avut un preşedinte atât de tânăr de când Sophia Loren a împlinit 31 de ani în 1966.

Ea este, de asemenea, prima femeie regizor de la actriţa Cate Blanchett, în 2018, care va deţine această prestigioasă funcţie, unde bărbaţii rămân suprareprezentaţi cu excepţii precum Jane Campion sau Isabelle Huppert.

"Iubesc profund filmele", a declarat regizoarea americană într-un comunicat al festivalului. "Iubesc să le fac, iubesc să merg să le văd, iubesc să vorbesc despre ele ore întregi. În calitate de cinefil, Cannes a fost întotdeauna pentru mine apogeul a ceea ce poate reprezenta limbajul universal al filmului".

"Barbie", cu Margot Robbie şi Ryan Gosling în rolurile principale, se află în pole position în cursa pentru Globurile de Aur, cu nominalizări la nouă categorii. Lansat în vară, filmul a avut încasări de peste 1,44 miliarde de dolari în întreaga lume.

Pe lângă această comedie trăsnită cu mesaj feminist, al cărei scenariu este co-scris de ea, Greta Gerwig şi-a făcut un nume ca "figură a cinematografiei independente americane", potrivit festivalului.

Ea a regizat "Lady Bird" (2017) şi "The Daughters of Doctor March" (2020), pregăteşte o adaptare a filmului "The World of Narnia" pentru Netflix şi a jucat, de asemenea, în peste douăzeci de filme.

"Această alegere este evidentă întrucât Greta Gerwig întruchipează cu îndrăzneală renaşterea cinematografiei mondiale", au declarat preşedinta festivalului Iris Knobloch şi delegatul general Thierry Frémaux. "Dincolo de a şaptea artă, ea apare şi ca reprezentantă a unei epoci care aboleşte frontierele şi amestecă genurile pentru a face să triumfe inteligenţa şi umanismul".

