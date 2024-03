Mattel dezvăluie noile Barbie ”model de urmat” în onoarea lunii istoriei femeilor. Ce vedete au devenit păpuși VIDEO

Compania Mattel a dezvăluit noile păpuși model ale lui Barbie în onoarea lunii istoriei femeilor.

Brandul emblematic de păpuși a anunțat că va adăuga câteva păpuși noi la colecția sa „Role Models” pentru a sărbători nu numai Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie, ci și împlinirea a 65 de ani a lui Barbie pe 9 martie, scrie The Independent.

Fiecare dintre păpușile din colecție se bazează pe actori, sportivi, artiști, cântăreți și multe altele din întreaga lume, inclusiv producătorul Shonda Rhimes, CEO-ul YouTube Susan Wojcicki, cântăreața Celia Cruz, skateboarderul Sky Brown și starul tenisului Naomi Osaka.

Anul acesta, una dintre cele mai noi adăugări la colecție o include pe actrița Viola Davis, absolventă Julliard și un câștigător EGOT, respectiv câștigătoare a premiilor Emmy, Grammy, Oscar și Tony. Actrița americană este binecunoscută pentru rolurile sale de stele în filme precum ”The Help” and ”Fences”, precum și în seriale TV precum ”How To Get Away With Murder”.

Davis nu este singurul actor dintre noile adăugări la colecție, Mattel adăugând și o păpușă a celebrei actrițe britanice Dame Helen Mirren, care a obținut Oscarul pentru rolul Reginei Elisabeta a II-a în pelicula ”The Queen”. Mirren a jucat și în filme precum ”The Madness of King George”, ”Hitchcock” și ”Red”. Ea a fost, de asemenea, povestitoarea blockbuster-ului de vară ”Barbie” de anul trecut.

Superstarul country Shania Twain va fi, de asemenea, onorată cu propria ei păpușă Role Model. Ea și-a arătat noua păpușă Barbie într-o postare pe Instagram, scriind în legenda: „Ciupește-mă. Tot ce mi-am dorit să fac toată viața este să spun povești de împuternicire, independență și auto-exprimare prin compoziția mea, să ajung să fac asta și să inspir femei și fete pe parcurs este visul... totul în rest este un bonus frumos!”

Câștigătoare de cinci ori Grammy este vocea din spatele hiturilor de succes precum „You’re Still the One” și „Man! Mă simt ca o femeie!" Ea a devenit cea mai profitabilă artistă country-pop din toate timpurile, după ce a vândut 100 de milioane de albume în întreaga lume și s-a bucurat de succesul turneului ei sold-out din 2023.

De asemenea, cântăreața de origine australiană Kylie Minogue, a fost onorată cu un model Barbie. Cu peste 80 de milioane de albume vândute în întreaga lume și cu melodia recentă „Padam Padam” și albumul Tension în fruntea topurilor Billboard, Minogue a avut, fără îndoială, un impact cu confecțiile ei pop.

Câștigătoarea de două ori Grammy a scris pe Instagram despre păpușa Barbie, îmbrăcată într-un omagiu adus ținutei roșii pe care a purtat-o în videoclipul ei „Padam Padam”. „Uită-te la Padam Barbie”, a scris ea. „Copilul Kylie NU ar crede că asta se întâmplă chiar acum.”

Pe lângă aceste femei celebre, creatoarea de conținut indigenă braziliană Maira Gomez, regizoarea mexicană Lila Avilés, benzile desenate germane Enissa Amani și modelul japonez Nicole Fujita au fost, de asemenea, onorate cu păpuși Role Model făcute după asemănarea lor.

