Filmul care face ravagii în cinematografe. A generat încasări uriașe

„Barbie” a continuat să domine lumea. Filmul lansat de Warner Bros. a obţinut 33,7 milioane de dolari, ocupând primul loc pentru a patra săptămână consecutivă, totalul încasărilor la nivel naţional ajungând la 526,3 milioane de dolari. Comedia regizată de Greta Gerwig a câştigat 1,18 miliarde de dolari în box office-ul mondial şi se situează acum pe locul al doilea în topul celor mai mari încasări din istoria Warner Bros., potrivit Variety.

La nivel internaţional, filmul a obţinut 45,1 milioane de dolari pe 75 de pieţe, ceea ce a dus încasările în străinătate la 657,6 milioane de dolari. Margot Robbie şi Ryan Gosling sunt protagoniştii peliculei cu cele mai mari încasări realizate de o femeie regizor, depăşind „Frozen II”, care a fost regizat în colaborare de Jennifer Lee.

Pe locul al doilea, „Oppenheimer”, de la Universal, a obţinut 18,8 milioane de dolari în weekend, ceea ce a dus vânzările de bilete pentru filmul lui Christopher Nolan despre viaţa creatorului bombei atomice J. Robert Oppenheimer la 264,3 milioane de dolari pe plan intern, o cifră impresionantă pentru o dramă cu rating R. Acum este al patrulea film al lui Nolan cu cele mai mari încasări în Statele Unite, după „Inception”, „The Dark Knight” şi „The Dark Knight Rises” (toate abordând subiecte mai puţin importante).

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" de la Paramount Pictures s-a clasat pe locul al treilea, obţinând 15,7 milioane de dolari. Lungmetrajul de animaţie, care a fost produs de Nickelodeon Movies şi Point Grey Productions, are încasări totale la nivel intern de 72,8 milioane de dolari după două săptămâni de la lansare.

„Meg 2: The Trench” a scăzut cu 60% faţă de weekendul de lansare de 30 de milioane de dolari, obţinând 12,7 milioane de dolari, pentru un loc patru. Astfel, aventura Warner Bros. a ajuns la venituri de 54,5 milioane de dolari în Statele Unite.

Producţia filmului „The Last Voyage of the Demeter” a costat 45 de milioane de dolari şi reprezintă un alt eşec de box office pentru Amblin, compania de producţie a lui Steven Spielberg, care a lansat recent dezamăgiri comerciale precum „Easter Sunday” şi „The Fabelmans” (acesta din urmă a obţinut o mulţime de nominalizări la Oscar şi recenzii pozitive).

„The Last Voyage of the Demeter” a debutat cu doar 6,5 milioane de dolari, pe locul cinci în clasament. Filmul horror de epocă, care se concentrează pe un capitol din „Dracula” lui Bram Stoker, şi anume partea în care sicriul acestuia este transportat din Transilvania în Anglia, a fost distribuit de Universal. Este a doua încercare a studioului de a-l readuce la viaţă pe cel mai faimos vampir din lume, „Renfield”, un film din primăvara anului trecut, o versiune camuflată a acestui vampir, prăbuşindu-se şi el la box office.