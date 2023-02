Calculele hârtiei au fost răsturnate la Dubai în semifinala a doua a turneului WTA de 100 de puncte.

Jessica Pegula, locul 3 WTA, a fost învinsă de Barbora Krejcikova, poziția 30-a în ierarhia feminină. După un meci de două ore, Krejcikova s-a impus cu 6-1, 5-7, 6-0.

Sportiva din Cehia va evolua mâine în finală împotriva Igăi Swiatek, "sperietoarea" adversarelor din circuitul WTA.

Poloneza Iga Swiatek, numărul unu mondial al tenisului feminin, s-a calificat vineri în finala turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite) după ce a trecut în două seturi de jucătoarea americană Cori Gauff, 6-4, 6-2.

Iga Swiatek este principala favorită la Dubai, în timp ce Cori Gauff, locul 6 mondial, a fost cap de serie numărul 5 la acest turneu dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari. Gauff nu a câştigat niciun set în cele şase confruntări de până acum cu Swiatek, una dintre acestea fiind finala de anul trecut de la Roland Garros, notează site-ul WTA.

Poloneza a câştigat săptămâna trecută turneul de la Doha.

2 - Barbora Krejcikova became the first player since Svetlana Kuznetsova in Cincinnati 2019 to win two matches in a single WTA-1000 tournament against top-3 opponents (#2 Aryna Sabalenka in QF and #3 Jessica Pegula in SF). Steamroller.