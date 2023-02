Jucătoarea cehă Barbora Krejcikova, locul 30 WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de categorie WTA 1000 de la Dubai, învingând-o în finală pe poloneza Iga Swiatek, liderul mondial.

Krejcikova s-a impus cu scorul de 6-4, 6-2, într-o oră şi jumătate.

În rundele anterioare, Krejcikova a trecut de locul 2 WTA, Aryna Sabalenka, şi de locul 3 WTA, Jessica Pegula.

Krejcikova este a cincea jucătoare care învinge sportivele din Top 3 la un turneu, după Steffi Graf (Roland Garros 1999), Serena Williams (Miami 2002), Venus Williams (Turneul Campioanelor 2008) şi Arina Sabalenka (Turneul Campioanelor 2022).

Pentru jucătoarea din Cehia este primul trofeu WTA 1000.

