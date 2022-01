Semifinală uluitoare în Australia. Câștigătoarea de la Roland-Garros a revenit de la 0-6 și a salvat 7 mingi de meci!

Tenismena Barbora Krejcikova (Cehia, locul 4 WTA), deținătoarea trofeului de la Roland-Garros, s-a calificat în finala turneului de la Sydney după un meci fantastic împotriva jucătoarei Anett Kontaveit din Estonia.

Krejcikova s-a impus dramatic, în trei seturi, 0-6, 6-4, 7-6, într-un meci care a durat două ore și jumătate.

În afara faptului că a revenit de la 0-6 (scorul primului set), Krejcikova a salvat în setul decisiv 7 mingi de meci, trei la scorul de 6-5 pentru Kontaveit și alte patru în tie-break.

În finală, Barbora Krejcikova va evolua cu învingătoarea disputei dintre Paula Badosa și Daria Kasatkina.

Putting on a show 🎉@BKrejcikova advances to the #SydneyTennis final in spectacular fashion, saving SEVEN match-points along the way. pic.twitter.com/jGP7rGfzyW