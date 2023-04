O fostă lideră mondială a revenit pe teren după ce a născut. Cum s-a descurcat la WTA Madrid

Fostă lideră mondială la dublu și semifinalistă la Wimbledon la simplu, în 2019, tenismena Barbora Strycoca din Cehia (37 de ani) s-a întors pe terenul de tenis la 18 luni după ce a dat naștere primului său copil.

În primul tur la WTA Madrid, Strycova (care a intrat pe tablou beneficiind de ”clasamentul protejat”) a fost învinsă însă de italianca Elisabeta Cocciaretto (50 WTA), scor 6-3, 7-6.

Bára is BACK 🐝

Former doubles World No. 1 and 2019 Wimbledon singles semifinalist @BaraStrycova suits up again in Madrid, 18 months after giving birth to her first child!#MMOPEN pic.twitter.com/X4ZN8BRENF