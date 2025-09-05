Un organizator de jocuri de barbut a reclamat că i s-au furat 22.000 de euro. Poliția a reținut și hoțul, și reclamantul

Autor: Mihai Diac
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 18:54
409 citiri
Un organizator de jocuri de barbut a reclamat că i s-au furat 22.000 de euro. Poliția a reținut și hoțul, și reclamantul
Mașini de poliție - FOTO Politia Română

Un bărbat căruia i s-ar fi furat 22.000 de euro la o partidă de barbut pe care o organizase, precum și un alt bărbat, învinuit că ar fi sustras suma respectivă, au fost reținuți de poliție, pentru furt și organizare ilegală de jocuri de noroc.

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău au reținut doi bărbați, de 39 și 49 de ani, din localitățile Grebănu și Râmnicu Sărat, pentru furt calificat și, respectiv, desfășurarea fără licență sau autorizație a oricărei dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

"Fapta a fost sesizată poliției de către bărbatul de 39 de ani. Polițiștii au stabilit că bănuit de săvârșirea furtului este bărbatul de 49 de ani, din Râmnicu Sărat. Din cercetări a reieșit faptul că la data de 4 septembrie a.c., bărbatul de 39 de ani ar fi organizat jocuri de noroc de tip 'barbut'. În timpul jocului, din cauza unor neînțelegeri, bărbatul de 49 de ani ar fi sustras organizatorului suma de 22.000 de euro", a transmis IPJ Buzău.

Atât bărbatul care a sesizat poliția, cât și celălalt bănuit au fost reținuți și sunt cercetați în continuare, sub coordonarea parchetului, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

"Un oarecare păcălici". Adrian Năstase, ironic la adresa lui Vlad Gheorghe după ce acesta a cerut retragerea beneficiilor fundației sale
"Un oarecare păcălici". Adrian Năstase, ironic la adresa lui Vlad Gheorghe după ce acesta a cerut retragerea beneficiilor fundației sale
Vlad Gheorghe, fondatorul partidului DREPT, fost europarlamentar, a cerut miercuri, 3 septembrie, retragerea statutului de utilitate publică pentru fundația lui Adrian Năstase, după ce fostul...
Politologul care crede că Nicușor Dan s-a subevaluat când și-a dat nota "7 - 8, așa ceva" pentru primele 100 de zile de mandat. "L-aș chema la mărire"
Politologul care crede că Nicușor Dan s-a subevaluat când și-a dat nota "7 - 8, așa ceva" pentru primele 100 de zile de mandat. "L-aș chema la mărire"
O notă de "7 - 8, așa ceva", atât consideră că ar merita, pentru activitatea lui în actuala funcție, președintele Nicușor Dan, ajuns la 100 de zile de mandat ca șef al statului. După...
#barbut, #jocuri de noroc, #jocuri noroc, #furt, #Buzau , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
15.000.000 Euro pentru iubitul fiicei "celui mai mare interlop al tarii"
ObservatorNews.ro
Politist din Cluj retinut dupa ce a batut si talharit o tanara la care apelase pentru favoruri sexuale
Adevarul.ro
Mogulul criptomonedelor rusesti a fost gasit mort intr-o inchisoare din India. Cunostea secretele Kremlinului si era urmaritdeOccident

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ANAF pune sechestru pe firma-fantomă care vindea panouri solare și avea un sediu fictiv într-un WC public
  2. Dincolo de mitul „armei-minune”. Cum încearcă Ucraina să-și închidă cerul cu o apărare „stratificată”
  3. De la 1 octombrie 2025, REVISAL devine REGES-ONLINE. Avertismentul ministrului Muncii. "Evitați amenzile"
  4. Un organizator de jocuri de barbut a reclamat că i s-au furat 22.000 de euro. Poliția a reținut și hoțul, și reclamantul
  5. Româncă arestată în Spania pentru că oferea ilegal tratamente cu botox și acid hialuronic. Ce au mai descoperit polițiștii
  6. Incendiu de proporții la o fabrică din Prahova. Zeci de oameni au scăpat cu fuga din calea flăcărilor
  7. Cum l-au amenințat subordonații pe ministrul Investițiilor, după ce le-a cerut să nu mai vină în șlapi la serviciu. "S-au simțit lezați. Nu-mi pare rău"
  8. Vicepremierul britanic, ministru pentru Locuințe, a demisionat din cauza unui impozit prea mic plătit pentru propria locuință. Ce spune premierul Starmer
  9. Momentul în care o femeie taie frânele unei trotinete electrice în Capitală. A fost prinsă în flagrant de jandarmi. Instanța a pus-o sub control judiciar VIDEO
  10. Ce au ajuns livratorii români să facă după atacurile rasiste asupra colegilor străini, de teama unor agresiuni