Un organizator de jocuri de barbut a reclamat că i s-au furat 22.000 de euro. Poliția a reținut și hoțul, și reclamantul

Un bărbat căruia i s-ar fi furat 22.000 de euro la o partidă de barbut pe care o organizase, precum și un alt bărbat, învinuit că ar fi sustras suma respectivă, au fost reținuți de poliție, pentru furt și organizare ilegală de jocuri de noroc.

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău au reținut doi bărbați, de 39 și 49 de ani, din localitățile Grebănu și Râmnicu Sărat, pentru furt calificat și, respectiv, desfășurarea fără licență sau autorizație a oricărei dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

"Fapta a fost sesizată poliției de către bărbatul de 39 de ani. Polițiștii au stabilit că bănuit de săvârșirea furtului este bărbatul de 49 de ani, din Râmnicu Sărat. Din cercetări a reieșit faptul că la data de 4 septembrie a.c., bărbatul de 39 de ani ar fi organizat jocuri de noroc de tip 'barbut'. În timpul jocului, din cauza unor neînțelegeri, bărbatul de 49 de ani ar fi sustras organizatorului suma de 22.000 de euro", a transmis IPJ Buzău.

Atât bărbatul care a sesizat poliția, cât și celălalt bănuit au fost reținuți și sunt cercetați în continuare, sub coordonarea parchetului, pentru stabilirea întregii activități infracționale.

