Tragedie în Golful Musura. Șalupa care s-a răsturnat cu turiști avea mai mulți pasageri decât capacitatea maximă admisă. Navigația era interzisă în zonă

Ambarcațiunea cu turiști care s-a răsturnat, luni seara, 28 iulie, în Golful Musura, avea mai mulți pasageri decât capacitatea maximă admisă, a afirmat Căpitănia Zonală Tulcea.

De asemenea, în zona respectivă valurile ajungeau la doi metri, iar navigația era interzisă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Conducătorul ambarcațiunii a fost testat pentru consum de alcool, iar rezultatul a fost negativ. Pasagerii de pe ambarcațiune erau turiști care urcaseră la bord pentru o plimbare de agrement, nefiind vorba despre un grup compact.

Reprezentanții Autorității Navale Române (ANR) au anunțat, marți, 29 iulie, că, luni, în jurul orei 19.30, o ambarcațiune de agrement care a plecat din Portul Sulina către Golful Musura, având la bord 13 adulți și un copil, s-a răsturnat în zona epavei „Turgut S.”, imediat după ieșirea prin Bara Sulina, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile și al valurilor mari, cu înălțimi estimate între un metru și jumătate și doi metri.

„Imediat după producerea accidentului a fost declanșată o amplă intervenție de căutare și salvare. La fața locului au fost mobilizate echipaje și ambarcațiuni ale Căpităniei Portului Tulcea, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), Serviciului de Ambulanță Județean Tulcea, precum și ale Poliției Transporturi Tulcea.

Eforturile echipelor de salvare au fost sprijinite și de localnici, care au intervenit cu mai multe ambarcațiuni particulare,” au afirmat reprezentanții ANR.

Ei au precizat că toate cele 14 persoane aflate la bordul ambarcațiunii au fost recuperate din apă. Patru dintre acestea, inclusiv un copil, au fost declarate decedate de către echipajele medicale sosite la fața locului.

Directorul Căpităniei Zonale Tulcea, Dan Ichim, a declarat pentru News.ro, că Bara Sulina fusese declarată impracticabilă încă de luni după-amiază, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

”Bara Sulina era declarată impracticabilă încă de la ora 15.00, iar accidentul a avut loc în jurul orei 19.30. Am fost anunțați de producerea accidentului prin sistem 112. Căpitănia Sulina a mobilizat toate navele care puteau interveni. A fost o mobilizare exemplară. Aș vrea să remarc operativitatea cu care au acționat cei de la Garda de Coastă, care au fost primii care au ajuns în zonă.

Apoi au participat nave de la ISU, ambulanțe, șalupa Căpităniei Tulcea și navă specializată de salvare aparținând ARSVOM.

Din cauza configurației zonei cu adâncimi foarte mici și a valurilor de doi metri, s-a acționat foarte greu. Zece persoane au fost salvate, patru nu au mai putut fi salvate,” a afirmat directorul Căpităniei Zonale Tulcea.

El a precizat că ancheta va stabili cu exactitate dinamica accidentului naval, dacă ambarcațiunea a fost răsturnată de vântul puternic sau de valuri.

De asemenea, Dan Ichim a precizat că nava respectivă avea mai mulți pasageri decât ar fi trebuit deoarece la toate ambarcațiunile de agrement capacitatea maximă admisă este de 12 persoane.

Totodată, conducătorul ambarcațiunii nu consumase alcool și avea permis de conducere.

Directorul Căpităniei Zonale Tulcea a precizat că pe ambarcațiune erau turiști, dar nu era un grup compact, aceștia urcându-se pe rând la bord până când nava s-a umplut, iar apoi au plecat într-o plimbare de agrement.

