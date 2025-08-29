Tragedie pe mare. Cel puțin 49 de morți și 100 de dispăruți după răsturnarea unei bărci cu migranți

Aproximativ 49 de persoane au murit, iar o sută sunt date dispărute, la peste 48 de ore de la scufundarea unei ambarcațiuni care transporta migranți în largul coastei Mauritaniei.

Barca, cu peste 160 de pasageri la bord, s-a răsturnat în noaptea de marți spre miercuri, 27 august, la nord de capitala Nouakchott, anunță vineri, 29 august, Garda de Coastă și jandarmeria din această țară africană, potrivit Agerpres.

Mauritania este o țară în mare parte deșertică, cu ieșire la Oceanul Atlantic. Ea a devenit în ultimii ani un important punct de plecare pentru mulți migranți de pe întreg continentul african care vor să ajungă în Uniunea Europeană pe mare.

Tragedia a avut loc în largul coastei Lemhaijratt, la 80 km nord de capitala Nouakchott, a spus pentru AFP un oficial al Gărzii de Coastă.

„Una dintre patrulele noastre a reușit să salveze 17 persoane. Până în prezent, 49 de cadavre au fost recuperate și îngropate, iar căutările continuă” pentru găsirea persoanelor dispărute, a mai spus el.

Ambarcațiunea plecase din Gambia în urmă cu o săptămână și avea la bord senegalezi și gambieni.

„Când migranții au văzut luminile pe coasta Lemhaijratt, toți s-au mutat pe o parte a ambarcațiunii, provocând răsturnarea acesteia,” a declarat șeful Gărzii de Coastă din Mauritania.

Ads

Conform autorităților, zeci de migranți vest-africani au fost salvați în largul coastei Mauritaniei pe la finalul lui iulie, după ce barca lor s-a stricat.

De asemenea, zeci de mii de migranți au murit în ultimii ani încercând să ajungă în Europa din Africa prin Insulele Canare spaniole, de obicei la bordul unor bărci supraaglomerate.

ONG-ul spaniol Caminando Fronteras a anunțat în anul 2024 un bilanț de 10.457 de migranți morți sau dispăruți în apele mării.

Ads