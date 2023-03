Barcă înconjurată de sute de rechini flămânzi. ”Am avut senzația că suprafața apei fierbe” VIDEO

În largul coastei Veneției din Louisiana - SUA, barca americanului Dillon May a fost înconjurată de zeci, dacă nu de sute, de rechini. Prădătorii s-au năpustit asupra depunerilor de plancton, de pe lângă fundul bărcii, scrie New York Post.

Potrivit martorilor oculari ai evenimentului, a existat senzația că suprafața apei „fierbe” literalmente. În cele din urmă, rechinii au folosit barca pescarilor ca avantaj de vânătoare.

Rechinii s-au îndreptat spre barcă pentru că prada lor - un banc dens de plancton și pești mici - a încercat să găsească adăpost lângă fundul bărcii.

Pescarii au ieșit în larg să prindă ton cu aripioare galbene, dar suprafața apei a început brusc să se umfle. La început au crezut că este din cauza acumulării de ton.

"Atunci am vazut ca erau rechini care prădau pesti mici, nimic de genul ăsta nu mai vazusem pana acum. Nici nu erau barci cu creveti in jur!" a explicat May.

