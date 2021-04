Se pregateste lovitura anului. Impresarul si tatal lui Erling Haaland sunt la Barcelona si negociaza transferul atacantului pe Camp Nou

Super atacantul norvegian este dorit de marile puteri ale Europei, insa cele mai mari sanse le are Barcelona Conform cotidianului spaniol Sport, Mino Raiola, impresarul jucatorului si Alf Inge Haaland, tatal fotbalistului, sunt in Catalunia si negociaza transferului norveagianului pe Camp Nou.Ibericii scriu ca relatia foarte buna dintre Raiola si noul presedinte al Barcelonei, Joan Laporta, este un argument in plus pentru mutarea lui Haaland la Barca.Si atacantul lui Dortmund isi doreste mutarea la Barcelona, pentru ca vrea sa joace in echipa cu Messi, pe care il apreciaza enorm.Echipa catalana ar plati peste 100 de milioane de euro germanilor in schimbul lui Erling Haaland.