Joan Laporta pregateste o echipa de vis la Barcelona. Ce super fotbalist va veni din vara pe Camp Nou

Satul pana peste cap de rezultatele negative ale echipei in acest sezon de Champions League, seful Barcelonei pregateste super transferurile din aceasta vara.Spaniolii de la cotidianul AS sustin ca argentinianul Sergio Aguero s-ar fi inteles cu Laporta si va veni pe Camp Nou.Fotbalistul lui Manchester City ar semna un contract pe o perioada de doi ani si nu va veni singur la Barcelona.Alturi de el, va sosi si fundasul Eric Garcia, jucator de baza in angrenajul lui Guardiola la bogatii de la City.Pe langa cei doi jucatori , Laporta s-ar fi inteles si cu David Alaba de la Bayern Munchen Aguero se va intalni la Barcelona cu prietenul sau cel mai bun, Leo Messi.Cei doi se cunosc din copilarie, ambii evoluand in nationala de juniori a Argentinei.CITESTE SI: