Proiect fabulos la Barcelona: Iata cum va arata noul Camp Nou (Foto)

FC Barcelona a prezentat recent primele imagini generate de computer cu viitorul stadion Camp Nou.

Campioana Spaniei si a Europei planuieste de cativa ani ample lucrari de modernizare ale arenei, proiectul pornind in sfarsit la drum.

Catalanii au ales deja proiectul, dupa un concurs la care au participat nu mai putin de 45 de echipe de arhitecti.

Viitorul Camp Nou va avea o capacitate marita la 105.000 locuri si un design modern.

Costurile lucrarilor, care ar trebui finalizate pana in anul 2021, sunt estimate la 600 de milioane de euro, conducerea Barcelonei cautand in continuare sponsori dispusi sa finanteze acest proiect.

[PHOTOS] Have you seen the photos of the #NouCampNou? See all the details at https://t.co/pET0RkFaeQ pic.twitter.com/7TH3qJ5CAe