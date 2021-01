Barcelona da in judecata ziarul care a dezvaluit salariul de pe alta planeta a lui Messi

Clubul catalan a anuntat ca va da in judecata cotidianul El Mundo pentru publicarea salariului argentinianului."Avand in vedere informatiile publicate azi de ziarul El Mundo referitoare la contractul dintre Barcelona si Lionel Messi , clubul condamna publicarea unui document confidential intre cele doua parti.FC Barcelona nu are absolut nicio responsabilitate pentru publicarea acestui document si va lua masurile legale necesare impotriva ziarului El Mundo pentru toate daunele care le-ar putea produce acesta.FC Barcelona isi exprima sustinerea neconditionata fata de Lionel Messi in aceasta situatie in care se incearca discreditarea imaginii sale si afectarea relatiei cu clubul la care a activat si unde a devenit cel mai bun fotbalist din istorie", scrie in comunicatului clubului catalan, citat de digisport El Mundo a dezvaluit salariul de sultan al lui Messi la Barcelona.555.237.619 de euro este salariul fotbalistului argentinian in cei 4 ani de contract la clubul de pe Camp Nou.CITESTE SI: Salariul lui Messi facut public. Argentinianul castiga o suma galactica la Barcelona. "Acest contract ruineaza echipa