Un fost presedinte al Barcelonei da de pamant cu Messi: "Prefer sa plece la anul gratis, decat sa plece acum pentru 699 de milioane de euro. Contractul e contract. Barca l-a ajutat sa fie cine este"

"Nu poti pleca. El va pleca in 2021. Am vazut contractul si este foarte clar. Clauza s-a incheiat in iunie si nu e cale de intoarcere.Prefer sa plece la anul pe gratis, decat sa plece pentru mai putin de 700 de milioane de euro. E decizia clubului aici, nu a jucatorului. Clubul a platit jucatorii. Aici nu e vorba despre bani, contractul e contract.Il iubesc pe Messi foarte mult, dar iubesc Barcelona si mai mult.Clauza trebuie sa fie platita. E o clauza de 700 de milioane de euro si contractele sunt facute sa le respecti. Inteleg ca se face presiune ca el sa plece, dar daca eu sunt presedintele Barcelonei nu vor negocia nici macar un euro.Daca Messi pleaca pentru mai putin decat presupune clauza lui, va fi mai umilitor decat 2-8 cu Bayern Munchen . Messi trebuie sa nu uite ca fanii iubesc mai mult clubul decat jucatorul. Si daca Messi pleaca anul viitor, pleaca la 34 de ani.Nu inteleg de ce ar pleca de la Barcelona. Eu stiu eu de ce ar pleca. Cunosc foarte bine manevrele astea ale fotbalistilor.Toti vrem sa ramana la Barca. El nu vrea sa ramana?Nu conteaza milioanele de socios care ii cer sa ramana? Crede ca Barca nu l-a ajutat sa fie cine este? Messi este iubit enorm si sper sa ne mai bucuram de el un an.Prefer sa plece la anul gratis, decat sa plece acum pentru 699 de milioane de euro. Nu trebuie sa se renunte la un euro din clauza de reziliere", a spus Joan Gaspart la Radio Marca.Joan Gaspart este omul care in anul 2000 conducea Barcelona si impreuna cu Carles Rexach l-au adus pe Messi in Catalunia, pe vremea cand argentinianul avea doar 13 ani.