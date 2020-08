Barcelona nu a mai primit opt goluri din 1946. Pique: "Este o rusine, este foarte dur. Sunt primul care plec"

Gerard Pique este foarte trist, a fost umilit de nemti, cu 8-2."A fost un meci oribil, o senzatie nefasta, o rusine. Nu se poate juca asa. Nu ne-a iesit nimic. Este foarte dur.Sper ca va servi la ceva. Clubul are nevoie de schimbari, nu vorbesc aici de antrenori sau jucatori , dar clubul are nevoie de schimbari.Trebuie sa vina sange proaspat. Daca e nevoie, sunt primul care plec. Schimbari trebuie sa existe peste tot.Am ajuns la un punct, in care nu suntem pe drumul cel bun. Nu suntem competitivi, asta e realitatea cruda.Am ajuns la un punct in care nu putem sa spunem ca se poate mai rau. Este inacceptabil pentru un club ca FC Barcelona", a spus fundasul spaniol, dupa meciul cu Bayern.Este pentru prima data din 1946, cand Barcelona a primit opt goluri , intr-un meci.Sevilla a dat opt Barcelonei, in Cupa Spaniei, acum 74 de ani.