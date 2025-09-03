Barcelona tremura dupa eliminarea din Champions League. Guardiola vrea sa plece

Autor: Marius Doroftei - Editor Ziare.com
Miercuri, 25 Aprilie 2012, ora 08:00
3978 citiri
Barcelona tremura dupa eliminarea din Champions League. Guardiola vrea sa plece
Foto: Daylife

Oficialii si fanii clubului FC Barcelona tremura dupa ce echipa a fost eliminata din semifinalele Champions League. Nu infrangerea suferita, in dubla mansa, cu Chelsea le da frisoane catalanilor, ci antrenorul Pep Guardiola, care se gandeste sa plece.

Contractul lui Guardiola expira la finalul acestui sezon si, potrivit presei iberice, tehnicianul nu este deloc convins sa continue. Iar faptul ca in acest sezon a ratat toate trofeele cu Barcelona il face pe Pep sa ia in considerare tot mai mult o despartire de cea mai buna echipa de fotbal din lume.

Din acest motiv, presedintele campioanei Europei in exercitiu, Sandro Rosell, a tinut ca in prima interventie dupa eliminarea din Champions League sa il sustina pe Guardiola si sa-l anunte public ca este dorit in continuare pe Camp Nou.

"Sper ca antrenorul din sezonul viitor sa fie Pep. Cred ca vom avea timp sa reflectam in saptamanile ce vor urma. Avem incredere in el, este fundamental pentru stilul nostru de joc si angajamentul nostru fata de acest sport frumos. Speram ca grupul sa ramana unit" a spus Rosell la TV3.

Guardiola, un munte de tristete

Pep Guardiola a aparut in fata jurnalistilor, dupa returul cu Chelsea, extrem de afectat, ca niciodata in mandatul sau de la Barcelona.

"Simt o tristete imensa", au fost primele cuvinte rostite de tehnicianul catalan, care a continuat:

"Cred ca am facut 180 de minute de joc foarte bun, care ar fi trebuit sa ne duca in finala. Dar nu s-a putut in acest sezon. Simt ca am dezamagit si nu imi ramane decat sa ii felicit pe cei de la Chelsea pentru jocul perfect din defensiva."

Intrebat daca va continua cu Barcelona si din vara, Pep s-a limitat in a spune ca va discuta cu presedintele Rosell.

"In zilele urmatoare vom decide daca voi ramane sau nu. Ma voi intalni cu presedintele, vom discuta si vom lua cea mai buna decizie pentru club", a afirmat Guardiola.

Chelsea Londra s-a calificat in finala Champions League dupa o remiza incredibila cu FC Barcelona pe Nou Camp, scor 2-2. In tur, englezii s-au impus cu 1-0.

Ilie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii”. Pe cine consideră mai potrivit pentru candidatură
Ilie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii”. Pe cine consideră mai potrivit pentru candidatură
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, că alegerile de la București ar putea avea loc în această toamnă sau în primăvara anului viitor, iar o decizie în...
Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
Reacția Vioricăi Dăncilă după ce a fost criticată de Oana Țoiu. „Aș vrea să o văd pe doamna ministru că interacționează cu lideri importanți”
Fostul premier Viorica Dăncilă îi răspunde ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce aceasta a criticat-o pentru participarea sa la parada militară din China. Dăncilă spune că ar vrea...
#Guardiola pleaca barcelona, #Barcelona eliminata Liga Campionilor, #Barcelona Chelsea Liga Campionilor, #contract Guardiola Barcelona , #Champions League
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" se incheie! Ianis Hagi a ajuns in oras si semneaza: "A acceptat transferul"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Adrian Mititelu a dat lovitura. Cine e atacantul transferat la Dinamo Kiev
  2. Crimă șocantă la Olympique Lyon! Un puști de 13 ani, fotbalist în academie, l-a înjunghiat mortal pe un coleg, legitimat la echipă
  3. Declarație șocantă! Lamine Yamal crede că Balonul de Aur ar trebui să ajungă la doi jucători ce nu au fost nominalizați
  4. ”Pensionat” de Gigi Becali, Vlad Chiricheș a reacționat. Unde a decis să plece
  5. La 45 de ani, Venus Williams a jucat în sferturi la US Open. Cum s-a descurcat
  6. Unde se vede la TV meciul România - Canada. Gazda Mondialului joacă la București
  7. David Popovici, apariție de senzație pe Transfăgărășan, cu mașina de 150.000 de euro: ”Viață...” FOTO
  8. Retragere neașteptată în sferturi la US Open. Reacția liderei mondiale
  9. Djokovic - Alcaraz, semifinală de vis la US Open. Când se joacă meciul
  10. Coleg de top pentru Marius Marin, la Pisa. A jucat la Real Madrid și Napoli și a câștigat Campionatul Mondial și EURO