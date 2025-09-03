Barcelona tremura dupa eliminarea din Champions League. Guardiola vrea sa plece

Oficialii si fanii clubului FC Barcelona tremura dupa ce echipa a fost eliminata din semifinalele Champions League. Nu infrangerea suferita, in dubla mansa, cu Chelsea le da frisoane catalanilor, ci antrenorul Pep Guardiola, care se gandeste sa plece.

Contractul lui Guardiola expira la finalul acestui sezon si, potrivit presei iberice, tehnicianul nu este deloc convins sa continue. Iar faptul ca in acest sezon a ratat toate trofeele cu Barcelona il face pe Pep sa ia in considerare tot mai mult o despartire de cea mai buna echipa de fotbal din lume.

Din acest motiv, presedintele campioanei Europei in exercitiu, Sandro Rosell, a tinut ca in prima interventie dupa eliminarea din Champions League sa il sustina pe Guardiola si sa-l anunte public ca este dorit in continuare pe Camp Nou.

"Sper ca antrenorul din sezonul viitor sa fie Pep. Cred ca vom avea timp sa reflectam in saptamanile ce vor urma. Avem incredere in el, este fundamental pentru stilul nostru de joc si angajamentul nostru fata de acest sport frumos. Speram ca grupul sa ramana unit" a spus Rosell la TV3.

Guardiola, un munte de tristete

Pep Guardiola a aparut in fata jurnalistilor, dupa returul cu Chelsea, extrem de afectat, ca niciodata in mandatul sau de la Barcelona.

"Simt o tristete imensa", au fost primele cuvinte rostite de tehnicianul catalan, care a continuat:

"Cred ca am facut 180 de minute de joc foarte bun, care ar fi trebuit sa ne duca in finala. Dar nu s-a putut in acest sezon. Simt ca am dezamagit si nu imi ramane decat sa ii felicit pe cei de la Chelsea pentru jocul perfect din defensiva."

Intrebat daca va continua cu Barcelona si din vara, Pep s-a limitat in a spune ca va discuta cu presedintele Rosell.

"In zilele urmatoare vom decide daca voi ramane sau nu. Ma voi intalni cu presedintele, vom discuta si vom lua cea mai buna decizie pentru club", a afirmat Guardiola.

Chelsea Londra s-a calificat in finala Champions League dupa o remiza incredibila cu FC Barcelona pe Nou Camp, scor 2-2. In tur, englezii s-au impus cu 1-0.

