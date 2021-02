Pochettino, dupa ce a dat 4 goluri contra Barcelonei: Nu cred ca perfectiunea exista

"Nu cred ca perfectiunea exista, suntem buni, dar putem fi si mai buni. Mai sunt multe lucruri de imbunatatit, dar sunt multumit de jucatorii mei. Am facut un meci mare, dar acum trebuie sa ne concentram la campionat si la meciul retur de peste trei saptamani", a declarat Pochettino.Formatia Paris Saint-Germain a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa FC Barcelona , in turul optimilor Ligii Campionilor.Pentru PSG au marcat Mbappe '32, '65 si '85 si Kean '70.Golul echipei catalane a fost inscris de Messi '27 (penalti).CITESTE SI: