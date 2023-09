Barcelona vrea sa revolutioneze Liga Campionilor

Oficialii clubului FC Barcelona vor sa modifice formatul Ligii Campionilor, cea mai importanta competitie intercluburi din Europa, pentru a creste competivitatea pe "batranul continent".

Mai exact, presedintele catalanilor, Sandro Rosell, le-a propus celor de la UEFA ca numarul de echipe din Liga Campionilor sa fie extins la 64, iar fiecare campionat sa trimite cate opt formatii in competitie.

Primele sase grupari ar urma sa se califice direct in faza grupelor, iar urmatoarele patru vor juca tururi preliminare, informeaza Sport.es.

In plus, Rosell doreste alinierea tuturor campionatelor nationale la un sistem cu 16 echipe. Primele 12 sa joace in cupele europe (8 in Liga Campionilor si 4 in Europa League), iar ultimele patru sa dispute meciuri de baraj cu formatiile din esaloanele secunde.

In viziunea sefului de pe Camp Nou, liga a doua ar trebui sa reuneasca 22 de echipe.

Este greu de crezut ca aceasta propunere va fi pusa in practica de UEFA, dar raspunsul forului european ar trebui sa fie cel putin la fel de interesant.

C.F.