Primii oameni demisi de la FC Barcelona, dupa dezastrul din Champions League

"Are dreptate Pique. Acum trebuie sa luam decizii. Unele erau luate inainte de acest meci, altele le vom lua in aceste zile. Le vom anunta incepand de acum. Nu voi spune chiar acum ce decizii am luat.Este o zi pentru a reflecta, o zi trista. Trebuie sa ridicam moralul fanilor din intreaga lume, care acum sunt tristi dupa aceasta infrangere. Acum trebuie sa cerem scuze fanilor.A fost o seara dura pentru jucatori si fani. Nu am fost clubul si echipa care ne dorim", a spus Bartomeu pentru Marca.Seful catalanilor i-a dat afara pe antrenorul Quique Setien si pe directorul sportiv Eric Abidal, anunta jurnalistii spanioli.Xavi este dorit pe banca Barcelonei.CITESTE SI: Barcelona nu a mai primit opt goluri din 1946. Pique: "Este o rusine, este foarte dur. Sunt primul care pleaca"