Reactii dupa Barcelona - Bayern 2-8: "Este doar un meci. Urmatorul incepe de la 0-0"

"Stiam ca daca punem presiune pe FC Barcelona, ei vor face greseli si vom putea profita. Insa Barcelona are mari calitati ofensive si a trebuit sa facem multe eforturi, am avut de muncit in defensiva. A fost doar un meci, sigur, putem spune ca a transmis un semnal adversarilor, dar urmeaza alta partida, care incepe de la 0-0", a declarat Flick.Formatia Bayern Munchen s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a invins, vineri seara, la Lisabona, cu scorul de 8-2 (4-1), echipa FC Barcelona, in sferturile competitiei.Pentru Bayern Munchen au marcat Muller '4, '31, Perisic '22, Gnabry '28, Kimmich '63, Lewandowski '82 si Coutinho '85, '89, in timp ce pentru FC Barcelona au punctat Alaba '7 (autogol) si Suarez '57.