Un caz de coronavirus si la FC Barcelona

Un jucator catalan a fost testat pozitiv cu COVID 19. El este asimptomatic si se se afla izolat la domiciliu.Fotbalistul respectiv nu a fost in contact cu lotul echipei, care se afla la Lisabona pentru Final 8, din Champions League, scrie cotidianul spaniol Marca.Barcelona este a doua echipa spaniola, prezenta in Portugalia, care are jucatori infectati cu noul coronavirus. Atletico Madrid a anuntat ca doi jucatori au fost testati pozitiv cu COVID 19.Echipa catalana joaca cu Bayern Munchen , vineri, in sferturile de finala Champions League.