Ronald Koeman: Nu inteleg VAR, cred ca este folosit doar pentru a lua decizii impotriva Barcelonei

"Nu inteleg VAR, cred ca este folosit doar pentru a lua decizii impotriva Barcei", a spus Koeman, a carui echipa a adunat doar sapte puncte din cinci jocuri.El considera ca Lenglet nu l-a faultat pe Sergio Ramos in careu, faza la care s-a folosit sistemul VAR si s-a acordat penalti pentru madrileni. "Am avut cinci meciuri si VAR a fost folosit doar impotriva Barcelonei. Niciodata pentru noi. Decizia a avut o mare influenta asupra rezultatului final, deoarece jucam bine pana la penalti", a spus Koeman.Formatia FC Barcelona a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Real Madrid, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Spaniei.Invingatorii au marcat prin Valverde '5, Ramos '63 (penalti) si Modric '90.Pentru FC Barcelona a inscris Ansu Fati, in minutul 8.La 17 ani si 359 de zile, Fati a devenit cel mai tanar marcator in El Clasico din LaLiga. Anterior, recordul era detinut de Raul, care a inscris la varsta de 18 ani si 95 de zile.