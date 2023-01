14 suspecti de terorism, arestati in Spania

Garda Civila spaniola a arestat sambata dimineata, la Barcelona, 14 persoane suspectate de legaturi cu "terorismul islamist" si a efectuat mai multe perchezitii, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza AFP.

Materialul confiscat in timpul acestor perchezitii este in curs de cercetare, a declarat puratorul de cuvant al Ministerului de Interne, precizand ca Alfredo Perez Rubalcaba (foto), ministrul de interne, va tine o conferinta de presa la ora 11.30 ora locala, la Madrid. Operatiunea "continua" si noi arestari sau perchezitii ar putea fi efectuate in cursul zilei, a adaugat reprezentantul ministerului.

"Operatiunea impotriva terorismului islamist radical" este rezultatul unei anchete comune demarate de Garda Civila si de serviciile de informatii spaniole, Centro nacional de inteligencia (CNI), a explicat ministerul intr-un comunicat. Ministerul de Interne nu a facut alte precizari cu privire la activitatile persoanelor arestate si la legatura lor cu "terorismul islamist radical".

Postul de radio privat din Sania, Cadena Ser, a anuntat ca persoanele arestate au legaturi cu o retea de finantare a "unor celule al-Qaida". Toate arestarile au fost efectuate in cartierul Raval, din apropiere de centrul Barcelonei, unde locuiesc multi musulmani, potrivit postului de radio. Nu este pentru prima data cand Barcelona si imprejurimile orasului sunt vizate de operatiuni impotriva terorismului islamist.

In mai 2007, o retea de indoctrinare, recrutare a militantilor si finantare a organizatiilor teroriste din Africa de Nord si Irak a fost anihilata in aceasta regiune. In aceasta operatiune, 15 persoane au fost arestate, dintre care 13 marocani si doi alegerieni.

