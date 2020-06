5 jucatori de la FC Barcelona, testati pozitiv cu noul coronavirus

Ziare.

Acestia au fost depistati cu ocazia unui control sanguin efectuat la debutul pandemiei si toti au fost asimptomatici, iar in acest moment sunt pregatiti sa revina in competitie, conform sursei citate.Informatia nu a fost dezvaluita pana acum de FC Barcelona si nici in nu a aparut in rapoartele Ligii spaniole, care nu a comunicat nimic despre cazurile respective.Conform RAC1, exista o anumita preocupare in cadrul serviciilor tehnice ale clubului cu privire la faptul ca odata cu reluarea antrenamentelor jucatorii respectivi ar putea fi mai sensibili la posibile accidentari.In acest moment, lotul lui FC Barcelona se antreneaza normal si doar un singur jucator, Monchu, provenind de la echipa secunda, se afla in prezent la infirmerie.Francezul Samuel Umtiti s-a accidentat in cursul primei sedinte de pregatire, dar luni si-a reluat antrenamentele normale, in timp ce tanarul international spaniol Ansu Fati a acuzat o problema la tendonul genunchiului, asociata procesului sau de crestere, fiind nevoit sa incetineasca ritmul din precautie, in cadrul unui protocol care i-a fost aplicat pe tot parcursul sezonului, avand in vedere varsta sa.