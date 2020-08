A fost depusa o motiune de cenzura impotriva conducerii clubului FC Barcelona

"Tocmai am depus o cerere scrisa pentru a solicita un vot de cenzura impotriva lui Josep Maria Bartomeu si a tuturor membrilor conducerii sale. Ei nu mai pot sta niciun minut in fruntea clubului", a scris Jordi Farre, autorul motiunii, pe contul sau de Twitter Acest candidat declarat la presedintia clubului - care provine din randul suporterilor cotizanti - a apreciat, marti, intr-o declaratie, ca anuntul lui Lionel Messi despre dorinta lui de a parasi Barca este "o dovada in plus a dezordinii" din cadrul clubului.Un apel circula pe retelele de socializare, cerandu-le suporterilor nemultumiti sa se adune la ora 19.00 pentru a-i cere demisia lui Bartomeu.O suta dintre ei s-au adunat deja, marti seara, sub ferestrele biroului mult criticatului presedinte, deoarece anuntul lui Lionel Messi a provocat un cutremur.Inca sub contract cu FC Barcelona pana la 30 iunie 2021, vedeta in varsta de 33 de ani a comunicat clubului ca doreste sa isi rezilieze unilateral contractul.Messi a sosit la Barcelona in 2000, la varsta de 13 ani, si a trecut prin toate categoriile de varsta la unul dintre cele mai prestigioase cluburi din lume pentru a deveni o legenda cu sase trofee Balonul de Aur.