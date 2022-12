Antrenorul Barcelonei castiga lupta cu cancerul: "Va reveni"

Antrenorul celor de la FC Barcelona, Tito Vilanova, castiga din nou lupta cu cancerul si este gata sa revina alaturi de jucatori la antrenamentele catalanilor.

Potrivit presedintelui Barcelonei, Sandro Rosell, Vilanova va reveni alaturi de echipa in doua sau trei saptamani, el urmand sa continue tratamentul in paralel cu munca de la club.

"Tito va reveni in 15 sau 20 de zile, dar va trebui sa mai mearga pe la spital si apoi sa se odihneasca. Va munci si va face tratamentul in acelasi timp. Cea mai importanta este totusi sanatatea, acum fotbalul cade in planul secund", a declarat Rosell.

Tito Vilanova a fost supus unei operatii de extirpare a unei tumori la glanda parotida, fiind pentru a doua oara in decurs de un an cand tehnicianul a trebuit sa se lupte cu cancerul.

Din fericire, boala este intr-o faza incipienta si medicii sunt increzatori ca radioterapia si chimioterapia vor distruge celulele afectate.

M.D.