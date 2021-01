VIDEO In ziua in care i-a fost dezvaluit salariul faraonic, Messi a raspuns cu un gol din alta galaxie

Catalanii au marcat prin Messi '20 si Griezmann '74. Pentru Athletic Bilbao a inscris Jordi Alba, de la FC Barcelona, in minutul 49, in propria poarta.Barcelona si-a luat revansa in fata lui Bilbao . Bascii i-au invins pe catalani in Supercupa Spaniei, la inceputul lunii ianuarie.Cotidianul spaniol El Mundo a dezvaluit cu doar cateva ore inaintea meciului cu Bilbao salariul astronomic pe care Messi il are la Barcelona, peste 500 de milioane de euro in cei patru ani de contract pe Camp Nou.Golul lui Messi il poti vedea AICI CITESTE SI: