Cine va fi antrenor la FC Barcelona dupa alegerea noului presedinte al clubului

Catalanii au ramas fara presedinte din luna octombrie, cand Josep Maria Bartomeu a demisionat, dar duminica 7 martie au loc alegerile pentru noul conducator.Unul dintre cei trei candidati, Victor Font, si-a bazat campania electorala pe aducerea ca antrenor a lui Xavi Hernandez , in prezent la Al Sadd.Koeman, care a dirijat Barcelona pe locul doi in La Liga si in finala Cupei Spaniei, afirma ca invingatorul alegerilor detine cheia viitorului sau.''Nu depinde de mine. Singurul lucru pe care il stiu este ca mai am inca un an de contract dupa acest sezon'', a spus Koeman in conferinta de presa dinaintea meciului de sambata cu Osasuna.''In cateva zile va fi un nou presedinte si el va lua decizia. Eu sunt concentrat sa castigam meciuri . Restul nu depinde de mine. Sunt atatea meciuri si nu avem timp sa ne gandim la altceva. La sfarsitul zilei, noul presedinte va decide si eu sunt satul de aceste intrebari'', a adaugat el.Barca are un deficit de cinci puncte fata de liderul Atletico Madrid , care are si un joc mai putin disputat, dar spera intr-un rezultat pozitiv al lui Real Madrid in derby-ul madrilen de duminica.Koeman a spus ca va sustine Real Madrid in duelul cu Atletico: ''Intotdeauna este mai bine cand echipa de pe primul loc pierde puncte, dar primul lucru care conteaza este sa castigam meciul nostru''.Tehnicianul olandez nu va putea conta la Pamplona pe fundasii Gerard Pique si Ronald Araujo, dar l-a recuperat pe mijlocasul Miralem Pjanic, refacut dupa o contuzie la glezna.