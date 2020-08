Barcelona negociaza cu Ronald Koeman pentru postul de antrenor

Sursa citata precizeaza ca in scurt timp anuntul demiterii tehnicianului de 61 de ani va fi facut oficial.Setien a preluat echipa, la 14 ianuarie, intr-un moment in care era angrenata pe trei fronturi, cu sanse intacte la toate trofeele, La Liga, Cupa Spaniei si Liga Campionilor, dar nu a castigat niciunul.Quique Setien va fi inlocuit de olandezul Ronald Koeman, care se afla deja la Barcelona, precizeaza Marca.Koeman, fost jucator la Barcelona si secund al formatiei catalane, in perioada in care a fost antrenata de Louis Van Gaal, a mai antrenat echipele VItesse Arnhem, Ajax Amsterdam Benfica Lisabona , PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar , Feyenoord, Southampton si Everton.Din 2018, tehnicianul de 57 de ani este selectionerul Olandei, cu care mai are contract pana la Cupa Mondiala din 2022.