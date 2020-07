Barcelona, pas gresit in lupta pentru titlu. Messi a ajuns la 700 de goluri marcate

Ziare.

Messi a marcat in minutul 50, din penalti, el avand 630 de goluri inscrise pentru FC Barcelona si 70 pentru nationala Argentinei.FC Barcelona a mai punctat prin autogolul lui Diego Costa, din minutul 11, in timp ce pentru Atletico a inscris Saul Niguez, in minutele 19 si 62, ambele din penalti.Partidele Alaves-Granada, Valencia-Athletic Bilbao, Betis- Villarreal si Real Valladolid-Levante au loc miercuri, iar meciurile Eibar-Osasuna, Real Sociedad-Espanyol Barcelona si Real Madrid -Getafese disputa joi.