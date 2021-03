Ce seara de vis in Catalunia! FC Barcelona a intors miraculos rezultatul din Cupa Spaniei cu Sevilla si s-a calificat in finala

Au marcat Dembele '12, Pique '90+4 si Braithwaite '95.In minutul 73, FC Sevilla a ratat un penalti prin Ocampos.Oaspetii au ramas in inferioritate numerica in minutul 90+3, cand a fost eliminat Fernando.Cele doua echipe s-au intalnit si sambata, in LaLiga, meci care a fost castigat cu 2-0 de FC Barcelona In cealalta semifinala a Cupei Spaniei joaca, joi, Levante si Athletic Bilbao. In tur, cele doua formatii au remizat, scor 1-1.CITESTE SI: