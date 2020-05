Barcelona vrea sa dea lovitura si sa transfere pe cel mai tanar marcator din istoria lui Ajax

Ziare.

Catalanii monitorizeaza academia lui Ajax de ceva vreme si de acolo il vor pe Ryan Gravenberch. Internationalul Under 19 este pe lista Barcei, asa cum a incercat si vara trecuta aducerea lui Matthijs de Ligt, tot de la Ajax, care pana la urma a ajuns la Juventus.Contractul lui Gravenberch cu Ajax expira in 2021 si inca nu a fost prelungit, iar impresar ii este celebrul Mino Raiola.Ziarul spaniol El Mundo Deportivo noteaza faptul ca daca Gravenberch nu va semna prelungirea cu Ajax, Barcelona va profita si va face o oferta. Cota sa de piata este de 11 milioane de euro.Ryan Gravenberch este cel mai tanar debutant si cel mai tanar marcator din istoria lui Ajax.El are doar 18 ani si este vazut ca unul dintre cele mai mari talente din istoria recenta a batavilor.D.A.