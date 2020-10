Bartomeu anunta ca FC Barcelona va participa in Superliga Europeana si acuza guvernul catalan ca "s-a spalat pe maini in fata unei situatii incomode, fara sa se gandeasca la consecinte"

"Buna seara, membri ai FC Barcelona.Sunt aici pentru a va informa cu privire la demisia mea si a restului Board-ului.Este o decizie bine gandita, luata cu calm, in consens si colectiva luata de colegii mei directori, care au fost alaturi de mine in ultimii ani intr-un mod loial si cu daruire in ceea ce priveste proiectul si clubul, si care au facut atat de multe sacrificii gandindu-se mereu la Barca.Dupa cum stiti.in aceasta dimineata am primit un raspuns de la Guvernul catalan la scrosiarea pe care am trimis-o ieri. Raspunsul a fost clar. Voi citi textul: 'Va informam ca guvernul catalan reitereaza ca nu exista vreun impediment din punct de vedere legal sau sanitar pentru motiunea de cenzura, atat timp cat in organizare sunt incluse cerintele pe care grupul tehnic PROCICAT le-a prezentat FC Barcelona in intalnirea care a avut loc la 21 octombrie'. Asta inseamna un vot descentralizat.Nu au mai zis altceva. Nu mentioneaza solicitarea noastra din aceeasi intalnire si din intalnirile anterioare, care a constat in cererea de acoperire legala pentru un termen de 15 zile ca sa se poata organiza logistica necesara, complicata, pentru a se tine votul in conditii de siguranta si sanatate in acel moment. Un vot descentralizat care, pentru prima data, urma sa aiba loc la 21 de sectii diferite, 13 in Catalonia si opt in restul statului.Nu se face referire la data votului, desi ei stiu ca suntem obligati sa o spunem acum, daca nu incalcand propriul nostru statut.Din acest motiv am cerut acoperire legala. Aceeasi acoperire care a fost solicitata de ei de la guvernul central pentru a lua masuri extreme, cum ar fi carantina. Totusi, ei au decis sa nu ne acorde ceea ce ei insisi au solicitat si au primit din parte guvernului central. Sincer, au decis sa se spele pe maini in fata unei situatii incomode pentru ei, fara sa se gandeasca la consecintele pe care le pot avea decizia lor.Imediat dupa, tot astazi, s-a organizat o intalnire cu comitetul motiunii de cenzura. Reprezentantii Board-ului clubului au prupus ca votul sa se tina, asa cum a propus guvernul catalan, in 21 de sectii de votare, insa in 15 si 16 noiembrie, pentru a se putea organiza logistica necesara.Insa reprezentantii celor care au initiat motiunea, precum si presedintele comitetului, reprezentand federatia catalana, nu doar ca s-au opus ineii, dar au si amenintat Board-ul clubului cu instanta.Ieri am vorbit despre uimirea provocata de astfel de decizii, Astazi trebuie sa spun ca aceste decizii, pe langa faptul ca sunt contradictorii, ni se par iresponsabile.Noi trebuie sa actionam responsabil. Din acest motiv, nu putem tine votul pentru motiunea de cenzura in actualele circumstante. Era necesar ca votul sa se tina in conditii care sa garanteze sanatatea tuturor, astfel incat nimeni sa nu aiba probleme de participare din cauza temerilor sau a dificultatilor de mobilitate sau a faptului ca face parte dintr-un grup vulnerabil. Nu putem si nu vrem sa ne punem in situatia de a alege intre a proteja sanatatea oamenilor si a exercita dreptul de a vota. De aceea, am decis sa nu tinem votul si sa demisionam.Stim ca vom lasa clubul pe mainile unui Board interimar care, in actualele circumstante ale pandemiei, nu are garantia ca va putea organiza alegeri pe termen scurt. Stim si speram ca Board-ul interimar va putea sa dea continuitate deciziilor coastre de a ajuta clubul in pandemie.Dorinta Board-ului nu a fost niciodata sa se tina de putere la club, ceea ce am spus in repetate randuri in ultimele luni, va asigur de acest lucru", a precizat Bartomeu in discursul sustinut marti seara.El a mentionat ca nu a demisionat anterior, impreuna cu Board-ul, mai exact dupa eliminarea din Liga Campionilor, deoarece erai necesare decizii pentru garantarea viitorului si sustenabilitatii clubului, mai ales in contextul unei crize globale fara precedent. "Nu puteam lasa clubul pe mainile unui Board intermar cu puteri limitate. Cine ar fi gasit noul antrenor? Cine ar fi gestionat transferurile? Cine s-ar fi luptat ca Leo Messi sa ramana? Cine ar fi facut reducerile de buget? Cine ar fi gestionat modificarile salariale ale angajatilor clubului? Ca Board intelegem ca trebuie sa luam aceste decizii, majoritatea incomode"."Trebuie sa demisionam astazi. Si trebuie sa facem asta fara sa fi completat masurile financiare de reducere a cheltuielilor si de a garanta cresterea veniturilor. Sper ca in zilele urmatoaee sa se ajunga la un acord cu privire la implementarea modificarii salariilor jucatorilor si angajatilor, masura care daca nu va fi pusa in aplicare ar putea avea consecinte grave pentru viitorul clubului. Am incredere ca Board-ul interimar va putea completa procesul si ca toti pot ajunge la un acord pentru binele Barcei", a adaugat Bartomeu.Josep Maria Bartomeu a mai spus ca Board-ul FC Barcelona a aprobat "acceptarea cerintelor de participare a clubului la o viitoare Supeliga Europeana, proiect pentru cele mai mari cluburi din Europa. Detaliile vor fi puse la dispozitia urmatorului Board si decizia cu privire la participarea la competitie va trebui sa fie ratificata de urmatoarea Adunare a Membrilor Delegati. Si vreau sa anunt si faptul ca am aprobat viitorul nou format al Cupei Mondiale a Cluburilor. Superliga Europeana va garanta stabilitatea financiara a clubului, care va continua sa apartina membrilor sai", a m afirmat Bartomeu, care a facut si un bilant al ultimilor ani."Sunt mandru de ce am facut. FC Barcelona a devenit un club daruit societatii, tarii, copiilor si celor mai vulnerabili, printr-o fundatie atat de importanta in lumea sportului si care a jucat un rol fundamental in timpul pandemiei", a adaugat presedintele demisionar al FC Barcelona.Josep Maria Bartomeu a demisionat, marti, de la conducerea gruparii FC Barcelona. Mandatul sau ar fi trebuit sa se incheie in martie 2021.Presedintele Bartomeu si comitetul executiv ar fi trebuit sa faca fata unei motiuni de cenzura, dupa ce contestatarii sai (inclusiv unii candidati la presedintia clubului, la alegerile din 20 martie 2021) au reusit sa adune mai mult de 16.521 de semnaturi necesare din randul socios (fani actionari) pentru a activa acest proces de demitere.Luni seara, Bartomeu a difuzat o scrisoare deschisa la persoana intai, in care preciza ca doreste ca referendumul pentru destituirea sa sa se desfasoare in week-end-ul 15-16 noiembrie, sustinand ca este nevoie de cel putin 15 zile pentru pregatirea votului.Dar opozantii actualei conduceri doreau ca acest referendum sa se desfasoare la 1 si 2 noiembrie, termen stabilit in conformitate cu statutul clubului blaugrana.Motiunea de cenzura a fost initiata, la finalul lunii august, de Jordi Farre, un candidat la presedintia clubului, in momentul in care vedeta echipei, argentinianul Lionel Messi , cerea rezilierea contractului sau cu Barcelona.Intre timp, Messi a ajuns la un acord ca continue la clubul catalan, dar numerosi abonati (socios) au continuat demersul de indepartare a lui Bartomeu din fruntea gruparii si au depasit, la 7 octombrie, numarul minim de 16.521 de semnaturi (15 la suta dintre abonati) necesar validarii motiuni.