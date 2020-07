Catedrala Sagrada Familia din Barcelona si-a redeschis portile

Aceasta prima faza a redeschiderii catedralei le este dedicata celor din prima linie in lupta cu coronavirusul, cadrele medicale primind peste 2.000 de bilete.In acest weekend si in weekend-ul urmator va continua omagiul pentru cei din prima linie in lupta cu Covid-19, fiind inclusi si angajati ai fortelor de ordine si ai organizatiilor sociale.Apoi va veni randul localnicilor sa redescopere Sagrada Familia, gratuit, insa in numar limitat. Cand rezervarile au inceput pe internet pentru lunile iulie si august, s-au inregistrat 37.750 de inscrieri in mai putin de cinci ore, noteaza AFP.In a treia faza, turistii spanioli si straini vor putea din nou sa treaca pragul catedralei.Sagrada Familia, una dintre principalele atractii turistice spaniole, s-a inchis in martie pentru public, din cauza pandemiei de coronavirus.