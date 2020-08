Ce urmareste Messi prin anuntul plecarii de la Barcelona

Diferendul dintre Messi si Bartomeu nu este de data recenta, ci dureaza din 2017, noteaza spaniolii, care adauga ca plecarea presedintelui ar fi suficienta ca pentru ca argentinianul sa ramana.Bartomeu a negat pentru Sport.es ca ar intentiona sa demisioneze.Pe de alta parte, presa argentiniana scrie ca Messi a luat deciza de a pleca de la Barcelona dupa o fraza rostita de noul antrenor Ronald Koeman."Privilegiile s-au terminat, voi fi inflexibil, trebuie sa ne gandim la echipa", ar fi spus Koeman, care l-ar fi pus in fruntea listei de plecari pe uruguayanul Luis Suarez, bun prieten cu starul argentinian.Mesi mai are un an de contract cu FC Barcelona si intelegerea lui are o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro. O alta clauza ii permitea jucatorului de 33 de ani ruperea unilaterala a contractului, dar a expirat la inceputul lunii iunie.Atacantul argentinian Lionel Messi a transmis conducerii FC Barcelona ca vrea sa plece de la echipa, a anuntat, marti, cotidianul Sport.Messi vrea rezilierea unilaterala a contractului valabil pana in 2021.Potrivit canalului argentinian TyC Sports, Messi a transmis aceasta cerere prin fax.