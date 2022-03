Chelsea e pe primul loc in lume, Steaua poate schimba clasamentul

Barcelona a pierdut prima pozitie in clasamentul mondial al cluburilor intocmit de Federatia Internationala de Istorie si Statistica a Fotbalului (IFFHS) si a cazut pe locul cinci.

Noul lider al clasamentului este Chelsea, adversara echipei Steaua in Europa League. Pentru a se mentine in frunte, formatia antrenata de Rafa Benitez trebuie sa se califice mai departe in Cupa Angliei si Europa league.

Dupa ce aproape doi ani au fost pe primul loc, infrangerile cu Milan si cu Real Madrid in Cupa Spaniei, i-au aruncat pe catalani in afara podiumului. In schimb a urcat pe treapta a doua o alta formatie spaniola, Atletico Madrid. Pe locul trei se afla Bayern Munchen, cea mai buna echipa in luna februarie dupa ce a castigat toate partidele din Bundesliga, Cupa si Liga Campionilor.

Iata cum arata clasamentul in partea de sus:

1. Chelsea (ANG) 307,0

2. Atletico Madrid (SPA) 304,0

3. Bayern Munchen (GER) 292,0

4. Corinthians (BRA) 287,0

5. Barcelona (SPA) 283,0

6. Boca Juniors (ARG) 281,0

7. Real Madrid (SPA) 277,0

8. Juventus (ITA) 241,0

9. Inter Milan (ITA) 234,0

10. Sao Paulo (BRA) 230,0