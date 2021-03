Cine este cel mai bun fotbalist in acest an

CIES a conceput o metodologie inovatoare pentru a compara performanta fotbalistilor independent de postul ocupat. Ultimul studiu publicat de CIES ii prezinta pe jucatorii de camp cu cel mai bun punctaj pentru meciurile de campionat disputate dupa 1 ianuarie 2021 pentru fiecare din cele 98 de echipe din cele cinci mari campionate ale Europei.Au fost luati in calcul doar jucatorii care au disputat cel putin doua treimi din minute in aceasta perioada.Valoarea cea mai inalta in absolut a fost inregistrata pentru Messi: 92,5 din 100. Dupa eliminarea din Liga Campionilor, atacantul argentinian si Barca se pot concentra asupra castigarii campionatului si a Cupei Spaniei.Ei nu sunt avantajati de plecarea lui Luis Suarez la Atletico Madrid , atacantul uruguayan avand cel mai bun indice pentru Colchoneros (84,3).Tot in La Liga, ies in evidenta excelentele performante ale lui Nabil Fekir la Betis Sevilla (87,6).In Bundesliga, cel mai ridicat indice de performanta a fost masurat pentru Robert Lewandowski, atacantul polonez al lui Bayern Munchen (89,5). In Premier League, cel mai bun indice il are Jorginho, mijlocasul brazilian al lui Chelsea . Cristiano Ronaldo , atacantul portughez al lui Juventus Torino , este pe prima pozitie in Serie A (89,3). Fundasul chilian al lui AS Monaco, Guillermo Maripan (86,3), este primul in Ligue 1.Iata primii 10 clasati in acest studiu:1. Lionel Messi (FC Barcelona) 92,52. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) 89,53. Jorginho (Chelsea) 89,54. Ruben Dias ( Manchester City ) 89,45. Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) 89,36. Nabil Fekir (Betis Sevilla) 87,67. Toni Kroos ( Real Madrid ) 87,68. Andre Silva (Eintracht Frankfurt) 87,49. Lorenzo Insigne ( Napoli ) 87,010. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 86,4