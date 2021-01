Concert-experiment in Barcelona, cu sute de persoane: "Vrem sa demonstram eficienta testelor rapide". Cati oameni s-au imbolnavit

In realitate, aproape 1.047 de persoane au participat la acest test coordonat de spitalul universitar german Trias i Pujol de Badalone si de Fundatia pentru lupta contra SIDA si maladiilor infectioase. Potrivit informatiilor cotidianului spaniol El Mundo, 463 au mers la concert in timp ce 496 nu au participat, informeaza Le Figaro.Pentru primii conceptul era simplu. Trebuiau, in prealabil, sa fie testati negativ la coronavirus. Ajunsi la fata locului, ventilatia era optimizata, temperatura salii supravegheata si toti participantii aveau obligatia de a purta o masca FFP2. In schimb, nicio distantare sociala nu a fost impusa, cu toate ca agentii de securitate erau mandatati sa supravegheze miscarile multimii la cozile de asteptare.Dr. Bonaventura Clotet, Fight Infectious Diseases Foundation: "Din cei 1.000 de oameni, 500 au intrat, 500 au ramas afara. Peste opt zile vom repeta testele si vom vedea ce impact a avut evenimentul pentru cei 500 care au participat, in comparatie cu cei care au plecat acasa. Impart aceleasi riscuri. Cu un grup atat de mare de studiu, putem presupune ca distributia virusului va fi aceeasi. Acesta e un studiu, e un experiment prin care vrem sa demonstram eficienta testelor rapide efectuate cu cateva ore inaintea unui eveniment de amploare, un meci de fotbal, o petrecere, o piesa de teatru. Aceste teste ne vor permite sa eliminam contagiunile de amploare si credem ca cei dinauntru vor fi in siguranta si nu se vor infecta".Opt zile mai tarziu, cei 1.047 de cobai s-au testat din nou. Cele 463 de persoane prezente la concertul-test au avut rezultate negative. In schimb, din celalalt grup, doua persoane au fost diagnosticate pozitiv."Aceste date ne dau incredere sa concluzionam ca nu exista risc de contaminare printre persoanele care au participat la un eveniment mare daca masurile impuse sunt respectate", a spus Boris Revollo, care a condus studiul.CITESTE SI: