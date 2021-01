Calificare cu emotii pentru Barcelona in Cupa Spaniei. Catalanii au marcat golurile in reprizele de prelungiri, dupa ce au ratat doua penalty-uri in timpul regulamentar

Au marcat Dembele '92 si Braithwaite '120+1.In prima repriza, FC Barcelona a ratat un penaty prin Pjanic, in minutul 39. In repriza a doua Barcelona a mai ratat o lovitura de la 11 metri, prin Dembele, in minutul 80.De la Cornella a fost eliminat Estelles, in minutul 118.Pentru FC Barcelona a fost prima data cand a disputat trei meciuri consecutiv cu prelungiri (dupa 13 ianuarie - 4-3 cu Real Sociedad, dupa lovituri de departajare, in semifinalele Supercupei Spaniei, si 17 ianuarie - 2-3 cu Athletic Bilbao dupa prelungiri, in finala Supercupei Spaniei). Anterior, catalanii au mai avut cate doua meciuri consecutive cu prelungiri in aprilie 1916 si in mai 1928.Tot joi, Athletic Bilbao s-a calificat in optimi trecand de echipa din liga a treia UD Ibiza, scor 2-1, dupa ce adversarii au condus cu 1-0. Pentru Ibiza a inscris Perez, in minutul 12. Athletic Bilbao s-a impus prin golurile marcate de Garcia '52 si Nunez '90+1.Mai sunt calificate in faza urmatoare a Cupei Spaniei echipele Valladolid, Almeria, Girona, Levante, FC Sevilla , Rayo Vallecano, Granada, Osasuna, Betis, Navalcarnero, Villarreal , Valencia, Real Sociedad si Alcoyano.