Stirea serii: FC Barcelona l-a transferat pe unul dintre cei mai buni fotbalisti de la EURO 2020. "Inima unui leu" VIDEO

Fotbalistul olandez vine de la Lyon liber de contract si a semnat cu echipa catalana pana in 2023.Depay a fost dorit insistent de antrenorul Ronald Koeman.Olandezul a fost prezentat intr-un mod fabulos la Barcelona . Catalanii au scris mesajul: "inima unui leu" la descrierea fotbalistului.Depay este calificat cu nationala Olandei in optimi la EURO 2020, unde a inscris si un gol in meciul cu Austria.