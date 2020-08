DOCUMENT Messi, obligat sa stea la FC Barcelona. Cine il vrea trebuie sa plateasca 700 milioane de euro

"In legatura cu interpretarile diferite (unele contradictorii) care au fost vehiculate in ultimele zile in media referitoare la situatia contractuala a jucatorului Lionel Andres Messi cu FC Barcelona, LaLiga doreste sa clarifice acest lucru dupa ce a analizat actele:1) Contractul este in vigoare si are o clauza de reziliere care se aplica in cazul in care Lionel Messi decide sa incheie unilateral contractul.2) In conformitate cu prevederile regulamentare, La Liga nu va elibera permisiunea de joc pentru jucator daca nu va fi platita suma prevazuta in clauza respectiva," se arata in comunicat.SURSA FOTO: Twitter / @FabrizioRomanoMessi a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa plece liber de la FC Barcelona. Manchester City este echipa care are cele mai mari sanse sa-l transfere pe argentinian.