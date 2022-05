FC Barcelona, anchetata de justitie - ce risca clubul catalan

Clubul FC Barcelona este anchetat pentru infractiuni financiare savarsite impotriva statului spaniol. Fiscul spaniol ar putea depune plangere impotriva echipei catalane pentru posibile infractiuni impotriva Bugetului.

Procurorul Jose Perals a adresat o cerere judecatorului in acest sens in care arata ca exista indicii in ceea ce priveste faptele Barcelonei: contracte false si posibile "inginerii" financiare, menite a frauda bugetul public.

Barcelona a intrat in atetnia Fiscului spaniol dupa ce s-a scris in presa ca suma pentru care a fost transferat Neymar este mult mai mare decat cea care apare in actele contabile ale clubului.

Ulterior, chiar tatal fotbalistului brazilian a recunoscut intr-o conferinta de presa ca Barcelona a platit familiei sale 10 milioane de euro drept garantie ca transferul fiului sau se va realiza. Imediat, presedintele Rosell si-a dat demisia iar acum autoritatile fiscale ale statului ancheteaza cazul.

Dincolo de managementul defectuos al presedintelui Sandro Rosell, recent demisionar dupa scandalul legat de suma de transfer a brazilianului Neymar, procurorul cere ca FC Barcelona sa fie considerata persoana juridica responsabila de toate infractiunile mentionate mai sus, noteaza Marca.

Procurorul a mentionat ca ar putea fi vorba de o frauda de 9.100.800 euro, calculata pentru sume tranzactionate in 2011 si 2013, pentru care nu exista dovada platii impozitelor catre bugetul statului. Este posibil ca Barcelona sa devina parte a unui proces separat, fata de cel in care ar putea fi implicat fostul presedinte Rosell.

Daca echipa catalana va fi gasit vinovata, Barcelona ar putea plati o amenda care ar insuma de patru ori suma fraudata. Daca se constata ca managementul a fost defectuos, managerul responsabil va fi obligat la plata in solidar a unei sume de patru ori mai mare decat cea fraudata.

Ads