FC Barcelona isi va alege presedintele in 2021

"Comitetul de conducere, care isi asuma responsabilitatea in legatura cu situatia sportiva traversata de club, a decis sa avanseze alegerile pentru presedinte. Acestea vor avea loc in ziua primului meci, dupa 15 martie 2021 si convocarea oficiala va avea loc la finalul lunii ianuarie 2021", a anuntat clubul catalan.In urma acestei decizii, presedintele actual, Josep Maria Bartomeu, isi va duce mandatul pana la capat, adica pana in martie 2021.