LaLiga: Ultima clasata, Espanol Barcelona, a invins cu 2-0 Deportivo Alaves

Golurile au fost marcate de Espinosa '45+3 si Wu Lei '47.In minutul 19, de la oaspeti a fost eliminat portarul Pacheco.Partidele Celta Vigo - Villarreal , Leganes - Real Valladolid si Mallorca - FC Barcelona au loc tot sambata, iar meciurile Athletic Bilbao - Atletico Madrid Real Madrid - Eibar si Real Sociedad - Osasuna se vor disputa duminica.Espanol Barcelona se afla pe ultima pozitie in clasament, cu 23 de puncte, in timp ce Alaves este pe 14, cu 32 de puncte. Lider este FC Barcelona, care are 58 de puncte si un joc mai putin.